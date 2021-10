Er is nog niemand aangehouden voor het bedreigen van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. De politie is nog bezig met het onderzoek.

Dat laat het Openbaar Ministerie desgevraagd weten. "Mocht iemand informatie hebben die van belang is voor het onderzoek, dan is die welkom bij de politie."

Op woensdag 6 oktober werden de bedreigingen ontdekt in de Leidseveertunnel en de Daalsetunnel in Utrecht. Hier was met graffiti een galg getekend met daaraan een poppetje met eronder de naam van de burgemeester.

De burgemeester was rondom de sluiting van het Utrechtse restaurant Waku Waku, die zij sloot omdat het zich niet aan de maatregelen hield, vaker bedreigd. Dijksma deed aangifte.

Het Openbaar Ministerie Midden Nederland liet eerder weten deze bedreigingen, waaronder de galg, als bedreigend te zien.