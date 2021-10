De brandweer is in de regio Utrecht is afgelopen uren druk geweest met het weghalen van afgebroken takken en omgewaaide bomen. Rond 3.00 uur kwamen de eerste meldingen. Ook uit Soest, Leerdam en Rhenen kwamen de berichten over stormschade. Ook op de grote wegen het chaos. Er rijden geen treinen tussen Utrecht en Amersfoort.

Op de provinciale weg N409 tussen Houten en Nieuwegein zijn tientallen takken afgebroken en op de weg terechtgekomen. De brandweer begon aan de kant van Nieuwegein en liep op linie richting Houten. De meeste grote takken en stronken zijn inmiddels van de weg, maar er liggen nog veel bladeren en kleine stokken op de weg.

Op de Prins Bernardlaan in Utrecht viel een grote boom vlak voor een auto die daar op dat moment reed. De bestuurder kon niet meer op tijd stoppen en botste er tegenaan. De inzittende is wel door de ambulancedienst nagekeken, maar raakte volgens de politie niet gewond. De brandweer is uren bezig geweest om de boom in stukken te zagen en de weg weer vrij te maken. De auto werd door een bergingsbedrijf opgehaald.

Op de N411 tussen Utrecht en Bunnik zijn twee grote bomen omgevallen en op de weg terechtgekomen. Ook liggen er diverse grote takken verspreid over de weg. De politie heeft de weg afgesloten. De brandweer is bezig de weg weer vrij te krijgen. De weg kan waarschijnlijk wel weer open voor de ochtendspits begint.

Op zeven plaatsen op de Hooiweg en Peter van de Breemerweg moest de brandweer uit Soest de weg vrij maken vanwege stormschade. De schade van de bomen waren binnen 400 meter van elkaar. Vanaf 3.30 uur kwamen de meldingen binnen. Het leek of in het buitengebied van Soest een kleine windhoos had geraasd. Nadat de wegen vrij waren gemaakt, haalde de brandweer hoogwerker nog enkele gevaarlijke hangende takken uit de bomen weg. Later kwam er ook nog een melding binnen van stormschade (boom) op de Heideweg in Soest.

De verbindingsweg op de A27 van Utrecht richting Hilversum is door afgewaaide takken afgesloten. Het KNMI verwacht zware windstoten. Het treinverkeer van Utrecht naar Amersfoort-Schothorst ligt plat. Er liggen bomen op her spoor. De NS heeft bussen ingezet. De storing duurt waarschijnlijk tot half tien.