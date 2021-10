Met de snorfiets op de rijbaan (én een helm op): sinds drie weken is het op veel plekken in Utrecht de norm. Daar is nog niet iedereen van op de hoogte, blijkt. Er werden in totaal al 158 mensen gewaarschuwd. Boetes werden nog niet uitgedeeld.

Op donderdagochtend 14 oktober waren er al 107 waarschuwingen uitgedeeld, vijf dagen later zijn daar 51 bij gekomen, meldt de gemeente Utrecht. Dat er nog niet hevig beboet is, is niet gek: in de eerste weken van het nieuwe beleid krijgen de snorfietsers eerst één keer een waarschuwing voordat ze op de bon geslingerd worden. Volgens een woordvoerder van de gemeente heerst desondanks de indruk dat 'snorfietsers goed op de hoogt zijn'. Vanaf 30 september zijn brommers met een blauw kenteken op veel plekken in Utrecht niet meer welkom op het fietspad. Ook moeten ze een helm dragen. Op de Amsterdamsestraatweg, Vleutenseweg, Graadt van Roggenweg, de Croeselaan en een aantal andere belangrijke wegen binnen het centrum moeten de snorfietsers de rijbaan op. Op de Waterlinieweg, de Marnixlaan, Kardinaal de Jongweg en een handjevol andere wegen mogen snorfietsers nog wel op het fietspad rijden. In een steekproef die deze krant twee weken geleden deed, werd duidelijk dat veel scootergebruikers de nieuwe regels nog aan hun laars lappen. Van de 100 snorscooters die passeerden, reden er slechts 33 op de rijbaan. En van de 67 geturfde snorscooteraars op het fietspad droegen liefst 57 bestuurders geen helm. Van de 33 snorscooteraars die de hoofdrijbaan pakken, hadden er 31 een helm op. Volgens een woordvoerder van de gemeente rijden er inmiddels steeds meer snorfietsers met een helm op de rijbaan. "Maar er zijn ook nog snorfietsers die zonder helm op het fietspad rijden en moeten wennen aan de maatregel. We raden iedereen aan om - als je dat nog niet gedaan hebt - snel een helm aan te schaffen en vervolgens veilig op de rijbaan te gaan rijden. Handhavers delen waarschuwingen en daarna ook boetes uit."