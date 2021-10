Als het aan Utrechtse ouders ligt, komt er een Islamitische middelbare school in Utrecht. De initiatiefnemers achter Al Amana College Utrecht hebben voldoende handtekeningen opgehaald om bij het Ministerie van Onderwijs in te leveren en mee te dingen naar een plekje in de stad.

Door de nieuwe onderwijswet 'Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen' kunnen Utrechtse ouders sinds 1 juni 'stemmen' op een van de drie plannen voor een nieuwe middelbare school in Utrecht. Vanwege een storing in het digitale handtekeningensysteem is de uiterlijke deadline voor het inleveren van de stemmen opgeschoven naar 29 oktober. Maar dat maakt voor de initiatiefnemers achter de eerste Islamitische middelbare school in Utrecht niet meer uit, zij hebben de benodigde handtekeningen al binnen.

Om een middelbare school te mogen openen met zowel een mavo, havo als een vwo-afdeling moeten de scholen minimaal 648 handtekeningen ophalen. Dat is het Al Amana College Utrecht gelukt. "Ja, we zijn zeker blij. De Islamitische gemeenschap in Utrecht is vooral heel blij en opgelucht en heeft zich heel actief ingezet om stemmen te werven. Dat blijven we doen, ons streven is om 1000 handtekeningen van ouders op te halen", aldus voorzitter van Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU), Karim Salihi.

Druk bezig

In het verleden zijn eerdere pogingen om een Islamitische middelbare school in Utrecht op te richten gestrand. De twee andere Utrechtse plannen, O3 en Agora Utrecht, zijn nog druk bezig met het werven van stemmen.

Met de handtekeningen via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) tonen ouders aan interesse te hebben in de school. Daarna beoordeelt de onderwijsinspectie de scholen. De onderwijsminister besluit voor 1 juni 2022 of de school bekostiging krijgt. De gemeente Utrecht zal dan een pand toewijzen. Als de drie scholen het rond krijgen, hopen ze in 2023 hun deuren te openen.