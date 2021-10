De Utrechtse binnenstad was zondagmiddag opnieuw het toneel van een demonstratie tegen de coronamaatregelen van de overheid. De protestmars kwam twee keer langs restaurant Waku Waku, waar een 'herdenkingsplek' met bloemen ontstond. Twee mensen zijn tijdens de demonstratie aangehouden wegens belediging, aldus de politie.

Agenten werden onder meer NSB'ers genoemd. Volgens een politiewoordvoerder verliep de demonstratie rustig.

Ongeveer vijfhonderd mensen verzamelden zich aan het begin van de middag op het Jaarbeursplein en liepen een route van 4 kilometer door het centrum. Vanaf de Neude maakten ze een lus rondom de Stadsschouwburg om terug te keren naar het beginpunt. De demonstranten zijn tegen de coronamaatregelen en vinden dat de overheid slecht functioneert.

Bij Waku Waku werd twee keer kort stilgehouden om de eigenaren een hart onder de riem te steken. Mensen legden bloemen en kaarsen bij de gevel. De organisatie van de demonstratie -Nederland in Verzet- had daartoe opgeroepen. 'Een herdenkingsplaats waar we herinneren dat ongevaccineerden nog overal welkom waren', staat in de aankondiging. Toen de stoet voor de tweede keer langs het restaurant trok werd You'll Never Walk Alone gezongen en werden rood-wit-blauwe fakkels afgestoken.

Protesten

Het vegan restaurant aan het Vredenburg weigerde eind vorige maand openlijk om bezoekers op de coronatoegangspas te controleren. Nadat de gemeente Utrecht de zaak sloot, was het dagenlang toneel van protesten tegen het verplichte gebruik van QR-codes in horeca. De politie hield 100 demonstranten aan. De rechtbank keurde de sluiting van Waku Waku goed. Het restaurant is nog steeds dicht.

De politie en ME waren in groten getale aanwezig rondom de demonstratie. De gemeente Utrecht had afspraken met de organisatie gemaakt. Zo moesten de demonstranten onderweg in beweging blijven en zich aan de route houden.