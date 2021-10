Een vrouw is zwaargewond geraakt nadat zij rond het middaguur uit het raam van een pand aan de Vleutenseweg is gevallen. Zij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak van het ongeval. Momenteel zijn agenten ter plaatse om onderzoek te doen. Op de rand van de eerste verdieping van het pand stond een handtas. Hoe die daar gekomen is, is nog onbekend.