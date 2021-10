'De Grootste Kerstboom' in IJsselstein gaat dit jaar weer branden, maar het is nog onzeker of er ook weer als vanouds een ontstekingsfeestje kan worden gevierd aan de voet van de Gerbrandytoren.

Het wordt de 23ste keer dan de lichtjes in de toren worden ontstoken. Ze blijven branden van 11 december tot en met 6 januari. Nu de herfst invalt, begint traditioneel ook weer de fondsenwerving.

Voorzitter Mieke Kromwijk van de stichting De Grootste Kerstboom: "We hebben vorig jaar meer dan ooit gemerkt hoeveel mensen de boom een warm hart toedragen. Te midden van alle coronaperikelen vond men het een lichtpuntje, letterlijk en figuurlijk. Daarbij hadden we ook het geluk dat het helder weer was, zodat extra veel mensen konden meegenieten. We kregen zelfs meldingen uit Rotterdam van mensen die de lampjes konden zien. Dat succes smaakt naar meer, vandaar dat we ons met volle kracht inzetten om ook dit jaar de boom te laten branden."

Vorig jaar moest het ontstekingsfeest op het Podiumterrein worden geschrapt. Daarvoor in de plaats werd er een live-programma uitgezonden via RTV Utrecht. Kromwijk: "Het is de vraag of een feestje onder de huidige coronamaatregelen financieel en organisatorisch haalbaar is. We zijn daarover in overleg met onder andere de gemeente IJsselstein. Eerst gaan we zorgen dat de boom ook dit jaar weer aan gaat."

Lee Towers was de laatste artiest die optrad tijdens een ontstekingsfeest. Dat deed hij op 7 december 2019. De zanger deed toen voor de derde keer de lichtjes aan in De Grootste Kerstboom. "Ik ben er heel trots op dat ik het weer mag doen", zei Lee Towers toen. Zijn eerste keer was in 1993, de tweede keer in 2003. De Gerbrandytoren is 367 meter hoog. "Die torent overal bovenuit. Zóveel mensen zien in de donkere dagen al van zeer grote afstand zijn lichtjes branden. Ik vind het telkens weer een prachtig gezicht."