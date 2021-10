Nu kleine kernen van de provincie Utrecht eenmalig vijftig woningen mogen bouwen om de leefbaarheid te behouden wil stichting Cabauw Samen Sterk deze woningen op de plek van de ijsbaan. Daar hebben zowel de verwante stichting Vocus als de woningbouwvereniging Woningraat nog grond.

De woningen zouden moeten komen in het verlengde van de laatst gebouwde nieuwbouw in de richting van de provinciale weg. Volgens bestuurslid Dick Nederend van Cabauw Samen Sterk (CSS) passen op dat stuk grond 'makkelijk' vijftig woningen.

Om toestemming te krijgen voor zo'n plan moeten de initiatiefnemers aantonen dat er behoefte is aan woningen. Daarom zijn CSS, Vocus en de inmiddels opgerichte bewonerswerkgroep een behoefteonderzoek gestart onder de inwoners. De samenwerking met de woningbouwvereniging is er omdat 30 procent van de woningen sociale huur moet zijn.

De partijen vragen inwoners of ze op zoek zijn naar een (andere) woning in Cabauw en wat voor woning dat zou moeten zijn. Opties zijn woningen voor starters, gezinnen, senioren, twee-onder-een-kap, vrijstaand, een kavel of een kleinschalige woonvorm met anderen.

Cabauw Samen Sterk realiseerde enkele jaren geleden een dorpsvernieuwingsplan in Cabauw met zestien woningen, een speeltuin en een voetbalkooi.