Tram 22 had dinsdagmorgen een wisselstoring bij halte P&R Science Park. En dit is niet de eerste keer dat er storing is bij deze peperdure tramlijn. De storing is inmiddels verholpen.

De storing ontstond dinsdagmorgen rond 11.00 uur. U-OV liet op Twitter weten dat reizigers rekening moesten houden met vertraging. Rond 11.50 uur was het euvel opgelost. De dienstregeling van tram 22 is weer opgestart vanaf P&R Science Park. Tram 22 in Utrecht heeft regelmatig last van storingen. Dit tot grote ergernis van de vele reizigers die dagelijks gebruikmaken van de Uithoflijn.