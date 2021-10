Deze week kunnen mensen hun messen en nepwapens inleveren bij zes Utrechtse politiebureaus. De inleveractie is onderdeel van de landelijke campagne 'Drop je knife en doe wat met je life'.

De actie is vooral bedoeld om jongeren aan te moedigen hun wapens af te staan. Messen en nepwapens kunnen dan ook anoniem en straffeloos worden ingeleverd op verschillenden politiebureaus in Utrecht, waaronder het bureau in De Meern, aan de Marco Pololaan en het bureau aan de Kroonstraat.

De inleveractie start vandaag en duurt tot en met zondag. Naast Utrecht doen er nog zo'n tweehonderd gemeenten mee.