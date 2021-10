De Sint-Maarten Parade zal volgende maand vanwege corona plaatsvinden op en rond het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum.

Twee avonden, op vrijdag 5 en zaterdag 6 november, staan meer dan tweehonderd lichtsculpturen en vuurbeelden opgesteld langs een feestelijke route van een kilometer, die bezoekers kunnen lopen.

De Sint-Maarten Parade - de bonte optocht door de binnenstad, ter ere van de beschermheilige van Utrecht Sint-Maarten - heet daarom dit jaar de Ronde van Sint-Maarten. Normaliter staan de duizenden bezoekers langs de kant van de weg te kijken naar de optocht, nu lopen ze er langs.

Naast de vele verlichte sculpturen, zijn er op elf plekken langs de route muziek- en dansoptredens, circusacts, videoprojecties en andere performances. De parade staat in het teken van het motto van de door de Taliban neergeschoten Pakistaanse Malala: 'Eén kind, één leraar, één boek, één pen kan de wereld veranderen'.

Kansengelijkheid om te leren en de strijd tegen armoede vormen de inspiratiebron voor de sculpturen. Artistiek leider Paul Feld verwacht zo'n drieduizend bezoekers per avond. Vorig jaar verviel de optocht.

Vuurgans

Eén van de hoogtepunten in de sculpturen is een vuurgans. Deze 12 meter brede en 8 meter hoge gans, waarvan de vleugels uit een ei komen, wordt gemaakt van staal en buizen. De gans verwijst naar Sint-Maarten, die zich verstopte in een ganzenhok toen hij gevraagd werd bisschop te worden. Sint-Maarten wordt daarom vaak afgebeeld met een gans.

Belangstellenden voor de Ronde van Sint-Maarten hebben geen coronapas nodig, maar moeten zich wel aanmelden en een gratis ticket reserveren voor een tijdslot. Dat kan vanaf 20 oktober op rondevansintmaarten.nl. "Zo willen we het publiek over de avond spreiden", zegt Paul Feld.

900 jaar Utrecht

Volgend jaar is de Sint-Maarten Parade de finale van de viering van 900 jaar Utrecht. "We gaan op 11 november 2022 een kleurrijke en feestelijke optocht organiseren, waaraan de tien wijken van Utrecht meedoen. Elke wijk beeldt een eeuw uit de geschiedenis van de stad uit. De route loopt dan van de Maliebaan, de Maliesingel, Catharijnesingel naar Hoog Catharijne. De invulling is geïnspireerd op de Zinneke Parade in Brussel", aldus Feld.

De Ronde van Sint-Maarten vindt plaats op vrijdagavond 5 en zaterdagavond 6 november tussen 18.00 en 22.00 uur.