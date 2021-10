Een club met een darkroom, waar mensen seks kunnen hebben, is volgens het college van de gemeente Utrecht een 'gewenste uitbreiding van het aanbod'. Tenminste één exploitant heeft hier een vergunning voor aangevraagd en de gemeente wil deze inwilligen als aan alle eisen wordt voldaan.

Dit moet echter wel een vergunning voor een seksinrichting zijn en niet die voor een horecagelegenheid, zegt de gemeente. Dat zegt ze in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks, die meent dat een horecavergunning genoeg zou moeten zijn.

"Een darkroom in een bedrijf met structureel karakter op een vaste locatie, waarbij en na betaling van de entree gelegenheid is tot het hebben van seks valt onder de definitie van seksinrichting in de algemene plaatselijke verordening (APV)", meent de gemeente.

Mensenhandel

Bepalingen in de APV zijn juist opgenomen om sekswerkers te beschermen en mensenhandel en overlast voor de omgeving te voorkomen. Wil een horecagelegenheid een darkroom dan moeten ze voldoen aan regels om de gezondheid van sekswerkers en klanten te beschermen en om te voorkomen dat er onvergunde en/of onvrijwillige seks wordt aangeboden.