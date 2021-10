Een auto is zaterdagochtend rond 10.15 uur in het winkelcentrum aan het Haroekoeplein in Utrecht een filiaal van Zeeman binnengereden. De schade is enorm, maar voor zover bekend raakte niemand gewond.

Hoe het bizarre ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse ter ondersteuning, mogelijk om de ontzette gevel te stutten. Inmiddels is de zeer beschadigde auto door een berger uit de vernielde pui getrokken en meegenomen.