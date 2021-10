Op de A27 Nieuwegein richting Utrecht zijn donderdagochtend twee rijstroken dicht door een ongeluk. Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. Voor zo ver bekend raakte niemand hierbij gewond.

Vanwege schade aan de vangrail in de middenberm is een rijbaan richting Utrecht afgesloten. De twee betrokken auto's staan op de vluchtstrook, die ook als spitsstrook wordt gebruikt. Ook deze is afgesloten.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via de A2 en de A12.