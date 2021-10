Het is weer 'stoptober', een initiatief van onder meer het Trimbos-instituut, KWF en het Longfonds om rokers 28 dagen te laten stoppen met roken. Hoeveel inwoners van Utrecht steken er eigenlijk wel eens een sigaretje of sigaar op?

In de gemeente Utrecht blijkt dat net iets boven het gemiddelde te liggen: 18,2 procent van de volwassen inwoners geeft aan (wel eens) te roken. Voor heel Nederland ligt dit op 16,7 procent. In Utrecht wordt er fors vaker gerookt door mannen dan door vrouwen. Van de mannen geeft 21,6 procent aan te roken, tegenover 14,9 procent van de vrouwen.

Dit alles valt op te maken uit de meest recente Gezondheidsmonitor, een enquête-onderzoek uitgevoerd onder meer dan een half miljoen Nederlanders.

Meeste en minste rokers

De meeste rokers zijn verhoudingsgewijs te vinden op Vlieland (34,2 procent) en Schiermonnikoog (30,6), in het Drentse Hoogeveen (24,5) en in Limburgse Kerkrade (24). Onderaan de lijst staan inwoners van Waalre (8,7), Heeze-Leende (9,1), Sint-Anthonis (9,5) en Alphen-Chaam (9,7).

Stoppoging

Volgens het Trimbos Instituut wil een groot deel van de rokers daar eigenlijk mee stoppen. Rokers die een serieuze stoppoging willen doen, kunnen dat zelf proberen, maar kunnen ook aankloppen bij de huisarts. Sinds begin 2020 wordt een programma via de huisarts volledig vergoed door de verzekering en tellen de kosten niet mee binnen het eigen risico als je het stopprogramma voor het eerst volgt.

Volgens cijfers van zorgdatabureau Vektis klopten er in de eerste vijf maanden van vorig jaar al meer ‘stoppers’ aan bij de huisarts dan in heel 2019. Hoe de coronapandemie de cijfers over roken en stoppen met roken heeft beïnvloed, is nog niet duidelijk.