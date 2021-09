Een 46-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, omdat hij een minderjarig slachtoffer drie jaar lang frequent misbruikte. Het misbruik begon toen het meisje veertien jaar oud was en resulteerde op haar 16e in een zwangerschap. De man zou vrijwilligerswerk hebben verricht waarbij hij contact had met tienermeisjes.