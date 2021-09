Een ondergrondse hoogspanningsverbinding van 150.000 volt is in het zuiden van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn in gebruik genomen. De ondergrondse verbinding vervangt de vier bovengrondse masten die naast de Strijkviertelplas staan, zodat er op die plaats een nieuw woonwijkje, genaamd Rijnvliet, gebouwd kan worden.