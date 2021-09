Er komt geen verbod op het afschieten van reeën rond kasteel De Haar in Haarzuilens. Dat stelt het Utrechtse provinciebestuur na vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Die stelde in juli dat het 'de wetten van de logica tart' dat daar nieuwe natuur is gecreëerd en vervolgens reeën worden doodgeschoten.