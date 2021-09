In theater Stefanus gaan Utrechters woensdagavond in gesprek over de grote groeiplannen van de stad Utrecht. Initiatiefnemers van de avond zijn Anna Zanger en Jan Korff de Gidts die een campagne zijn gestart voor een referendum over dit thema. Zij vinden dat Utrechters veel te weinig weten over wat er de komende jaren in de stad gaat veranderen.