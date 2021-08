De geweigerde poffertjeskraam aan de Gageldijk moet een tweede kans krijgen. De gemeente Utrecht weert de poffertjeskraam, omdat er al te veel dikke kinderen zijn in Overvecht. Maar dat is meten met twee maten, zeggen de initiatiefnemers van de petitie. "Want de afgelopen zes jaar mocht het fastfood-aanbod in de stad wèl met 41 procent groeien."