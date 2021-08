De politie van Utrecht heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangehouden, die met een zwaard en een mes liep te zwaaien in de Steve Bikostraat in de Utrechtse wijk Voordorp.

Aanleiding was een melding van een vechtpartij. De politie reed met meerdere auto's naar de Steve Bikostraat. Toen agenten daar arriveerden, liep de man nog rond. Op bevel van de politie liet hij zijn wapens direct vallen.

Volgens de politie had de situatie anders kunnen uitpakken als de man zijn wapens niet had laten vallen. Omdat er geen slachtoffers zijn, is er tegen de man alleen proces-verbaal opgemaakt voor het overtreden van de wapenwet.