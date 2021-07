Een binnenvaartschip dat in de Uraniumhaven in Utrecht ligt, mag voorlopig niet uitvaren. Er is Fosfine, een zeer giftige stof, aangetroffen op het schip. De schipper en zijn gezin zijn met de schrik vrijgekomen, maar het had anders met hen kunnen aflopen, zegt Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippers Vereeniging: in 2019 belandde een echtpaar op de intensive care na inademing ervan.