Het Griftpark is 's nachts tijdelijk verboden gebied. Misschien dat een groep mensen juist dáárom de kans schoon zag om een inbraakpoging te doen in een restaurant aldaar. Zij waren niet de enigen die lak hadden aan het parkverbod. Verderop zat een man een fikkie te stoken in een voetbalkooi.

Geen feestende menigten meer in het Griftpark. Op last van de gemeente kan iedereen die zich tot 6 augustus 's nachts in het park vertoond een boete krijgen. Maar wat niet mag, kan nog steeds. Op de nacht van woensdag op donderdag doken wat schimmige figuren op in het park.

Rond 4.30 uur probeerde een groep mensen met bakstenen het glas in de voordeur van een restaurant te breken. Het glas bleek sterker dan ze dachten, want ondanks diverse keren smijten, kwamen ze niet verder dan een klein gat. De politie is zoekt getuigen van de mislukte inbraakpoging.

Diezelfde nacht trof de politie verderop een man aan in een voetbalkooi. Hij zat voor een zelfgemaakt kampvuurtje, dat al deels gedoofd was toen de politie hem aantrof. De man werd aangehouden en kreeg twee boetes: één voor het maken van vuur en één voor zijn aanwezigheid in het Griftpark.