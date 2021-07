De politie zoekt getuigen van een conflict dat afgelopen maandagmiddag in de Maasstraat in de Utrechtse Rivierenwijk plaatsvond. Twee stellen vechten met elkaar, gebruiken daarbij slag- en steekwapens en lopen alle vier letsel op.

Het conflict vindt maandagmiddag 13.00 uur plaats. De twee stellen - een 42-jarige man en 46 jarige vrouw enerzijds en een 38-jarige man en 35-jarige vrouw anderzijds - zijn bekenden van elkaar en vechten een conflict met elkaar uit. Daarbij gebruiken ze geweld; over en weer wordt er geslagen en ze gebruiken slag- en steekwapens.

Alle vier lopen letsel op, een van hen moet zelfs naar het ziekenhuis. De politie arresteert de vier Utrechters omdat zij allen duidelijk betrokken zijn bij het incident. De vier zitten allemaal nog vast.

Volgens de politie is het onduidelijk wat zich heeft afgespeeld en wat ieders rol daarin was. Daarom is de politie op zoek naar getuigen die dit incident zagen gebeuren. "Er waren tijdens het incident verschillende omstanders en ook zijn er door enkelen beelden gemaakt. Mensen die wat gezien hebben mogen contact opnemen met de politie via 0900-88 44. Ook worden mensen die beelden hebben gemaakt gevraagd deze bij de politie aan te leveren. Uploaden van beelden kan via politie.nl."