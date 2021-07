De politie heeft een 26-jarige man uit Utrecht aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een explosie in een flatportiek aan de Alexander de Grotelaan.

De bewoners van een flat aan de Alexander de Grotelaan werden zondagnacht opgeschrikt door een enorme knal en rook. In het portiek bleek een ontploffing te zijn geweest, die veel schade heeft aangericht.

De politie is direct een onderzoek gestart, waarbij onder meer sporen zijn veiliggesteld, camerabeelden zijn uitgekeken en buurtonderzoek gedaan. Dit heeft geleid tot de aanhouding van een 26-jarige man. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de explosie. Wat zijn rol is, is nog niet duidelijk.