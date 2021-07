Een persoon zou in de nacht van zaterdag op zondag in het Merwedekanaal in Utrecht zijn gevallen. Dat was ter hoogte van de Socratesbrug. Er rukten veel hulpdiensten uit.

Er kwamen meerdere ambulances en brandweerteams om het water te doorzoeken. Politieagenten zochten ook met een boot op het water. Daarnaast werd er een traumateam van de traumahelikopter opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen.

Uiteindelijk werd de persoon op een feestje in de buurt aangetroffen.