De tien verdiepingen tellende flat aan de Utrechtse Ivoordreef gaat dit najaar tegen de vlakte. De nieuwbouw die terugkomt, levert de stad meer woningen op, maar gaat ten koste van tientallen bomen.

Eigenaar Bo-Ex presenteerde in 2018 de eerste nieuwbouwplannen voor de Ivoordreef, maar kreeg deze samen met projectontwikkelaars en gemeente aanvankelijk niet financieel rond. In het plan dat er nu ligt, is dat wel gelukt.

Niet alleen de flat met 174 sociale huurwoningen verdwijnt. De nieuwbouw gaat ook ten koste van 77 van de 179 bomen rond de hoogbouw. Dit verlies aan groen wordt elders in de wijk Overvecht (Taagdreef en Amazonekwartier) gecompenseerd.

Aan de nieuwe Ivoordreef komen ruim 300 woningen, waarvan 159 die vallen in de categorie sociale huur. Middenhuur geldt voor 74 woningen. Daarnaast is er ruimte voor ongeveer 75 koopwoningen met een tuin of terras.

De flat staat inmiddels leeg. Zodra de gemeenteraad instemt met de bouwplannen kan de sloop beginnen. Naar verwachting is dit in het najaar.

Door hergebruik van materialen uit de flat en omgeving wordt volgens de gemeente de milieu-impact van de nieuwbouw beperkt. De nieuwe woningen worden energiezuinig.