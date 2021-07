Het bekende rondreizende theaterfestival De Parade keert vandaag terug in Utrecht. De Parade luidde begin dit jaar de noodklok over het voortbestaan. Dankzij financiële steun van onder andere de gemeente Utrecht, gaat het nu (op 1,5 meter) toch door. "Ontroerend om te zien dat de tenten er weer staan."

Bezoekers kunnen dit jaar weer genieten van De Parade. Vorig jaar kon De Parade niet doorgaan vanwege de coronacrisis. De Parade ontving eerder dit jaar financiële steun van onder andere de gemeente Utrecht om het jaar te overbruggen dat ze niet kon draaien.

Nadine van Pinxteren, persvoorlichter van De Parade laat weten dat de organisatie zich sterk gesteund voelt door door gemeente en provincie. "Utrecht heeft ons enorm geholpen."

Het team van De Parade heeft de afgelopen maanden alles op alles gezet om De Parade door te laten gaan, zegt Van Pinxteren: "We hebben keihard gewerkt en het is ontroerend om te zien dat de tenten er weer staan. We gaan er een geweldig jaar van maken."

Op 1,5 meter

Door de coronamaatregelen ziet het festival er dit jaar iets anders uit. Bezoekers kunnen een kaartje kopen voor een Paradepakket. Met zo'n Paradepakket woont de bezoeker twee voorstellingen bij, in combinatie met een drankje en een diner of wat hapjes.

Doordat bezoekers vooraf reserveren, op een vaste plek zitten, 1,5 meter afstand houden, en de tenten niet volledig gevuld zijn, voldoet De Parade aan de huidige coronaregels. Hierdoor hoeven bezoekers zich niet te laten testen voor toegang.

De 31e editie van het rondreizende theaterfestival vindt van vrijdag 23 juli t/m zondag 8 augustus in het Moreelsepark plaats. Er zijn nog kaarten te koop via de website van De Parade.