Tientallen keren per jaar sloot Utrecht afgelopen jaren bedrijfsruimtes en woningen na het ontdekken van illegale praktijken. Dit jaar niet. Slechts zes panden zijn momenteel gedwongen gesloten, allemaal vanwege drugs. Maar dat betekent niet dat de criminaliteit is afgenomen.

Drugshandel, hennep, prostitutie, gokken, witwassen en zelfs beschietingen. Het waren afgelopen jaren allemaal redenen om winkels, woningen en bedrijfspanden in Utrecht gedwongen te sluiten. Dit jaar staat de teller van tijdelijk gesloten ruimtes na ruim een half jaar op twaalf, waarvan de helft alweer open is.

Dat blijkt uit een lijst met adressen en redenen voor sluiting, die de gemeente sinds deze week continu bijhoudt en openbaart. "Omdat we transparant willen zijn en omdat omwonenden geïnteresseerd zijn in de reden van sluiting van een pand in hun buurt", motiveert een woordvoerder.

Voorgaande jaren was sprake van 44 (2018), 74 ('19) en 51 (vorig jaar) sluitingen. Veel meer dan tot dusver dit jaar. "Dat komt vooral door andere prioriteiten bij handhavers", stelt de woordvoerder. Niet alleen waren door corona bijvoorbeeld veel ondernemingen gesloten, ook waren samenwerkingspartners zoals politie en OM door corona druk met andere zaken.