Donderdagmiddag zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt naar het distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein.

De brandweer kreeg een melding door van een reanimatie. Politiewagens, de brandweer, ambulances en een traumhelikopter hebben zich verzameld op het voorplatform van het distributiecentrum.

Onduidelijk is nog of er sprake is van een bedrijfsongeval of een onwelwording. Een woordvoerder van Jumbo kon nog niet vertellen wat er precies is gebeurd.