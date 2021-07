Voor verkeer dat vanaf de snelweg A27 Nieuwegein binnenrijdt, was het jarenlang een blikvanger: zodra je de brug over het Merwedekanaal overstak, zag je rechts een desolaat grijs kantoorgebouw, dat grotendeels leegstond. Nu wordt het gesloopt en komt hier een woongebouw met 59 appartementen.

Onder het complex komt een garage. De vergunning voor de nieuwbouw is verleend. De appartementen worden gemiddeld 90 vierkante meter groot.

Ontwikkelaar is Wietze Hagenaar, gevestigd in Utrecht. "We willen eind dit jaar gaan bouwen", zegt hij. "En dan moet het zo'n anderhalf jaar later klaar zijn."

De woningen worden verhuurd. "Lage-middeldure huur, middeldure huur en vrije sectorhuur", zegt Hagenaar. "Iedereen kan hier huren, maar de appartementen zijn vooral ook geschikt voor bewoning door ouderen. Zo zijn er brede gangen en komen er twee gemeenschappelijke daktuinen."



Het complex krijgt de ingang aan de Lemsterschans. De sloop van het oude kantoorgebouw is in volle gang. Volgens Hagenaar treurt er niemand om dit niet erg fraaie en met graffiti besmeurde gebouw. "Dat stond er tien jaar te lang. We hebben een informatieavond voor buurtbewoners gehad en meerdere keren brieven verspreid met een update van de ontwikkelingen. Buurtbewoners waren over het algemeen blij dat het oude gebouw zou verdwijnen."

De Utrechtse ontwikkelaar was eerder dit jaar onder meer betrokken bij een transformatie van een kantoorgebouw aan de Krijtwal in Nieuwegein naar 36 woningen. En bij een project van sloop/nieuwbouw aan de Willem Dreeslaan in Utrecht (154 woningen).

De appartementen in het project aan de Lemsterschans kijken aan één kant uit op de brede wijkweg Graaf Florisweg. Verderop langs deze weg komt eveneens nieuwbouw. Ook op de hoek met de 's-Gravenhoutseweg maakt een oud kantoorpand plaats voor veertien koopappartementen in het complex Nieuwe Schans.