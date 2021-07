Utrechter Sjors te Brake, eigenaar van Utregs Wijnhuis, haalt opgelucht adem. Met hulp van sociale media en de Utrechtse politie is zijn gestolen bakfiets terecht. "Deze fiets is écht onmisbaar voor mijn bedrijf."

De bakfiets stond ook dinsdagavond zoals altijd geparkeerd buiten voor het Utregs Wijnhuis, een wijnzaak achter de Dom in Utrecht. Tot zijn grote schrik ontdekte te Brake woensdagochtend dat de fiets verdwenen was. Het grote zware slot lag nog wel op de grond.

Te Brake ging direct naar de politie om aangifte te doen. "Deze fiets is écht onmisbaar voor mijn bedrijf. Ik heb hem al acht jaar. Het is een ouderwetse bakfiets om wijn mee te bezorgen. Je kunt in Utrecht tegenwoordig bijna niks met de auto beginnen, dus die bakfiets is een uitkomst. Ook sta ik er mee op festivalletjes en gebruik ik hem als barretje om wijn vanaf te verkopen."

Omdat het een opvallende bakfiets is besloot Te Brake een oproep te plaatsen op social media. "De bakfiets heeft grote stickers en zwarte letters op de zijkant. Wat mij betreft niet de beste bakfiets om te stelen."

Donderdagochtend kreeg Te Brake een telefoontje van de politie. De bakfiets was gevonden in de bosjes bij de Stadsschouwburg, zo'n 600 meter van het wijnhuis. "Ik ben ontzettend blij dat de fiets weer terecht is en ik weer wijn kan bezorgen."