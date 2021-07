Het was een Wild Westscenario dat met een sisser afliep. Twee mannen, een vrouw en meerdere kinderen in Utrecht stonden ineens oog in oog met politieagenten met getrokken pistool. Omdat er sprake zou zijn van wapenbezit, nam de politie geen risico. Die wapens werden inderdaad aangetroffen, maar bleken nep.

De politie kreeg in alle vroegte een melding binnen over twee mannen hun 'wapens aan het herladen waren' aan de Van Deventerlaan in Utrecht. Dat het om airsoftwapens ging, balletjeswapens die voor de sport worden gebruikt bij verenigingen, wist de politie niet.

"In zulke gevallen kunnen we geen enkel risico nemen", zegt politiewoordvoerder Hans Meuleman. "Dit soort balletjespistolen zijn van dichtbij niet van echt te onderscheiden. Laat staan van een afstand." Rond 9.20 uur zaten de twee mannen met een vrouw en meerdere kinderen in een auto op dezelfde weg, toen de politie met getrokken wapen op hen af kwam.

Ter plaatse werden meerdere schietwapens aangetroffen, die allemaal nep bleken. De twee mannen zijn daarop aangehouden en de wapens zijn in beslag genomen. Niet veel later werden ze weer vrijgelaten, maar wel met een proces-verbaal aan hun broek. Het OM bepaalt wat hun straf wordt en wat met de wapens gebeurt.

"Uit dit incident blijkt maar weer hoe gevaarlijk het is om met nepwapens rond te slingeren in het openbaar", zegt Meuleman. "Voor je het weet kijk je in de loop van een politiepistool. Nepwapens zijn legaal onder bepaalde voorwaarden, zoals dat je er absoluut niet mee over straat moet lopen." De politie vreest dat er in vakantietijd nieuwe nepwapens het land in komen. "Nepwapens zijn vrij verkrijgbaar in landen als Kroatië. Mijn advies: koop die dingen gewoon niet."