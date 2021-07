Koningin Máxima brengt op 3 september een bezoek aan het Wellantcollege in Houten voor de officiële opening van het mbo-jaar 2021-2022. De school, die vanaf augustus Yuverta heet, is gastheer namens alle mbo-scholen in Nederland. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag.

Studenten, docenten en bestuurders gaan bij deze openingsbijeenkomst in gesprek over ondernemerschap, duurzaamheid en innovatie.

Máxima houdt een toespraak over het thema 'ondernemen naar een betere toekomst.' Het programma is te volgen via een livestream. Het is de vierde keer dat het nieuwe studiejaar van het mbo met een officiële bijeenkomst wordt ingeluid.