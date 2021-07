Dinsdag winkelen in Vianen? Hou er dan rekening mee dat veel winkels de deuren dichthouden en pinnen in veel gevallen niet kan. Door werkzaamheden zit een groot deel van het centrum tussen 08.00 en 15.00 uur zonder stroom.

"Ik verwacht dat het merendeel van de winkels gesloten blijft", zegt Ingeborg Al, woordvoerder van Ondernemersvereniging Vianen. "Pinnen gaat niet, de lichten kunnen niet aan en de kassala kan niet open. Kortom: je kan als winkelier bijna niets."

"Sommige ondernemers hebben afspraken verplaatst naar maandag", vervolgt Al. "Veel winkeliers hebben via sociale media bekendgemaakt of ze dinsdag open of dicht zijn. Ik zou winkelend publiek aanraden dat vooraf te checken."

De stroomuitval heeft te maken met grootschalige werkzaamheden van netbeheerder Stedin. Die vervangt stroomkabels. De aansluiting op het Valkenplein moet worden vernieuwd. Getroffen inwoners en ondernemers hebben eerder een brief gehad over de geplande stroomuitval. Het stadhuis is dinsdag alleen open voor afspraken aan de balie van burgerzaken en het ophalen van reisdocumenten en rijbewijzen.