Een fietser is rond 12.00 uur ernstig gewond geraakt botsing met een lijnbus. Het ongeval gebeurde op het kruispunt tussen de Julianaparklaan en de Sweder van Zuylenweg in Utrecht.

"De fietser lette naar alle waarschijnlijkheid niet goed op de verkeerslichten", zegt een politiewoordvoerder. "Daardoor dacht de fietser dat het groen was, terwijl dat niet zo was." Daarop schepte een lijnbus van U-OV de fietser, die ernstig gewond raakte. Het slachtoffer is met een ambulancewagen naar het ziekenhuis vervoerd.

Door de ernst van de verwondingen werd in eerste instantie een traumahelikopter ingezet. Die bleek bij nader inzien niet nodig en vloog weer terug. Voor onderzoek naar het ongeval is een deel van de weg in elk geval tot en met 14.30 uur afgezet. De buschauffeur bleef ongedeerd. In de voorruit van de bus zit een flinke barst.