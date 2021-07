Stadsmarketing IJsselstein hoopt Instagrammend Nederland op de been te krijgen met een tour langs fotowaardige plekken in de stad. Via een app krijgen de selfieschieters informatie over de locaties én tips voor het schieten van de perfecte foto.

Er was van dezelfde organisatie al een historische audiotour, een beeldentour en een speurtocht voor kinderen beschikbaar. In de hoop nu ook jongeren aan de wandel te krijgen is daar maandag Rondje Instagrammen aan toegevoegd.

Bijkomend voordeel voor de stadspromotors - als jongeren daadwerkelijk de hort op gaan - is dat het populaire socialemediaplatform vol komt te staan met foto's van IJsselstein, liefst met gebruik van een speciale hashtag. 'Word jij Insta-Famous in IJsselstein?', staat op de site van Stadsmarketing IJsselstein.

Rondje Instagrammen gaat onder meer langs het Kloosterplantsoen, Korenmolen de Windotter en de Oude Nicolaaskerk. De koptelefoon mag mee, want bij iedere hotspot zit een audiofragment van een halve minuut waarin meer wordt verteld over de locatie. De gratis app is te downloaden op inijsselstein.nl.