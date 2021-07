Boze huurders van de 'schimmelflat' in Utrecht Overvecht vangen voorlopig bot bij de rechtbank. Hun verzoek tot een huurverlaging is in een kort geding afgewezen.

De voorzieningenrechter vindt onvoldoende aangetoond wat de gebreken precies zijn en waardoor ze zijn veroorzaakt.

De flat aan de Hanoidreef verkeert in slechte staat. Noodzakelijk onderhoud werd jarenlang uitgesteld omdat een beslissing over renovatie of sloop op zich liet wachten. Huurders hebben last van vocht, schimmel en tocht.

Tijdens een emotionele zitting vorige maand eisten zo'n twintig bewoners dat woningcorporatie Bo-Ex de grootste problemen verhelpt en de huur verlaagt. Bewoners zijn ten einde raad: sommigen zeggen zelfs ziek te zijn door de vochtige lucht.

Meer onderzoek nodig

De voorzieningenrechter oordeelt nu dat er meer onderzoek nodig is om de vorderingen toe te wijzen. Een kort geding leent zich daar niet voor, stelt de rechter.

Bo-Ex erkent dat er forse problemen zijn, maar zei tijdens de zitting er alles aan te doen om ze op te lossen. Een huurverlaging vindt de corporatie te ver gaan.

De juridische strijd is nog niet voorbij: er komt waarschijnlijk een hoger beroep en een uitgebreidere bodemprocedure. Uit nieuw onderzoek blijkt dat slechts 4 procent van de bewoners tevreden is over de kozijnen en het buitenschilderwerk.