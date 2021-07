David K. (38) is vrijdag veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van zijn ex-vriendin Dimi in haar woning in De Meern, vorig jaar juni.

Daarmee valt de uitspraak van de rechtbank in Utrecht een jaar lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De rechter wil dat de man een jaar eerder aan zijn tbs-behandeling kan beginnen. Volgens onderzoekers van het Pieter Baan Centrum heeft K. borderline en een narcistische persoonlijkheidsstoornis en is de kans op herhaling 'matig tot hoog'. K. moet eveneens een schadevergoeding aan de familie van Dimi betalen.

"Geen enkele straf zal voor de nabestaanden ooit genoeg zijn om echt recht te doen aan het leed dat hen is aangedaan door het doodschieten van hun geliefde Dimi", aldus advocaat Sébas Diekstra, die de familie van Dimi bijstaat, in een eerste reactie. "Maar deze straf en de opgelegde maatregel zijn wel het minimale waar zij op gehoopt hadden."

K. schoot Dimi op 13 juni vorig jaar dood in haar benedenwoning aan de Marketentsterlaan in het Utrechtse De Meern. De relatie van de twee was ruim een maand daarvoor ten einde gekomen. De moord is vastgelegd op een 1,5 uur durende geluidsopname die Dimi zelf van het gesprek met K. en diens gruweldaad vastlegde.

Doorgeladen pistool in broekzak

K. ging op de bewuste zaterdagavond onaangekondigd langs bij zijn ex-vriendin. De man zei twee weken geleden tijdens de zitting dat hij een afspraak met de buurman had, maar daar was volgens de buren geen sprake van. Bij aankomst van Dimi sprak K. haar aan, waarop ze hem toeliet in haar woning.

Op eerder advies van haar broer zette Dimi een geluidsopnameapparaat aan. Anderhalf uur praatten de twee over hun relatie en het verdelen van spullen. K. droeg een legeruniform en had een doorgeladen pistool in zijn broek zitten, iets wat Dimi niet wist.

Tijdens het gesprek vertelde K. na twintig minuten dat hij een keer eerder met een doorgeladen pistool op de stoep stond, 'te hopen dat ze geen domme fouten zou maken'. "Want ik heb niets te verliezen en ik schiet je zo door je kanis heen."

'Ik moest het uit genade afmaken'

Volgens de officier van justitie wilde Dimi rond 23.30 uur het gesprek beëindigen. Dat bleek voor K. de druppel. Toen ze opstond, haalde hij zijn pistool tevoorschijn en schoot hij haar in haar zij. 'Doe normaal, David!', waren haar laatste woorden.

Vervolgens schoot K. haar van dichtbij door het hoofd. "Ik moest het afmaken, uit genade", verklaarde hij tijdens de zitting aan de Utrechtse rechters. Vlak nadat hij een foto van het lichaam naar zijn nieuwe vriendin stuurde, werd hij aangehouden door de politie.