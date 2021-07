Cafetaria Fast & Fresh aan het Strijkviertel in De Meern is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de snackbar volledig uitbrandde.

Kort voor middernacht werd de brandweer gealarmeerd. Brandweerlieden troffen ter plekke, naast de brandlocatie, jerrycans en een luciferdoosje aan. De politie vermoedt daarom dat er sprake is van brandstichting en gaat nader onderzoek doen. De omgeving is afgezet en er is een plaats delict gemaakt. De recherche zal de brand later onderzoeken.

De brandweer heeft de brand geblust en gecontroleerd of gasflessen in de cafetaria voor gevaar zorgden. Dat bleek niet het geval. Cafetaria Fast & Fresh, door de eigenaar ook Snackkiosk Strijk4tel genoemd, heeft een plek vlakbij het bedrijventerrein met onder meer BASF en de oevers van de Strijkviertelplas. De zaak bediende dus de lekkere trek van werknemers én (bij mooi weer) zwemmers en wandelaars.

De eigenaar vertelt op de website dat zijn zaak daar al 33 jaar is gevestigd. Vandaag zou de cafetaria om 11.00 weer open gaan. Op de website staat dat dit voor onbepaalde tijd is uitgesteld. 'Onze zaak is totaal verwoest door de brand'.