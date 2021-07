De maximumsnelheid op bijna alle wegen in de stad Utrecht wordt 30 kilometer per uur. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde hiermee donderdagavond in.

Door van de stad de komende jaren een grote 30 kilometerzone te maken, wil Utrecht de verkeersveiligheid vergroten. Volgens Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) daalt het aantal ernstige ongelukken door een verlaging van de maximumsnelheid met 20 tot 30 procent. Op de stedelijke verbindingswegen die naar de ring leiden, blijft 50 kilometer per uur de maximumsnelheid.

De ANWB had eerder forse kritiek op de snelheidsverlaging die deel uitmaakt van het Mobiliteitsplan 2040. De belangenorganisatie waarschuwde voor opstoppingen, waardoor de bevoorrading van winkels en particuliere bestellingen vertraging op gaat lopen. De ANWB voorspelde ook dat automobilisten het niet logisch zullen vinden als ze op een 50 kilometer­weg opeens 30 kilometer per uur moeten gaan rijden.

In Utrecht is de afgelopen jaren al op een groot aantal wegen de maximumsnelheid naar beneden gebracht. Wanneer de snelheid in nagenoeg alle straten is aangepast, is nog onduidelijk. In veel gevallen wordt niet alleen de snelheidslimiet aangepast, maar worden ook straten heringericht.

Nog lager

Volgens GroenLinks kan in delen van Utrecht de snelheid nog verder naar beneden. Dertig kilometer per uur is een nog veel te hoge snelheid in straten waar kinderen spelen of mensen recreëren en verblijven, aldus raadslid Thijs Weistra.

Gesteund door een meerderheid van de raad riep GroenLinks verkeerswethouder Lot van Hooijdonk op om bij herinrichtingen binnen de bebouwde kom altijd eerst te kijken of een maximale snelheid van 15 kilometer per uur mogelijk is. De wethouder zegde dit toe.