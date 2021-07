In Zeist heeft in de nacht van woensdag op donderdag een woningoverval plaatsgevonden nadat de bewoner met iemand afsprak via een datingapp. Toen er bij het huis werd aangebeld stonden er ineens drie overvallers voor de deur in plaats van de date.

Het slachtoffer had via een datingapp zoals Bullchat of Grinder een seksdate gepland. Bij de overval raakte het slachtoffer gewond en de verdachten namen onder meer geld en diverse waardevolle voorwerpen mee. Volgens de politie is het de vierde keer in twee weken tijd dat er in Zeist iemand na een afspraak via een datingapp is overvallen.

De politie is op zoek naar getuigen. Een van de verdachten is slank van postuur en heeft zwart krullend haar. Op het moment van de overval droeg hij een witte broek. Van de andere twee verdachten is bekend dat in ieder geval een van de twee een zwarte hoody droeg. Beiden droegen ook een mondkapje.

De overval vond plaats rondom de Troelstralaan. Omwonenden worden opgeroepen zich te melden als zij iets bijzonders hebben gezien. Ook ontvangt de politie graag camerabeelden.