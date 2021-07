De gemeente Utrecht heeft per direct een einde gemaakt aan een illegaal chauffeurshotel in een bedrijfspand op industrieterrein Lage Weide. Een ruimte was door de eigenaar omgetoverd tot een slaapkamer met bedden waar vrachtwagenchauffeurs tussen hun ritten in mochten overnachten. De ondernemer wilde de koeriers 'een huiselijk gevoel' geven.

Het pand werd in mei voor het eerst ontdekt nadat toezichthouders van de gemeente Utrecht een melding ontvingen over een illegaal chauffeurshotel in een pand op bedrijventerrein Lage Weide. Handhavers zijn tot twee keer toe langs geweest om de eigenaar van het pand te waarschuwen de illegale slaapplek op te doeken.

De ondernemer gaf toen aan te stoppen met het hotel. Maar toen de toezichthouders afgelopen maanden het pand voor de derde keer bezochten, bleek dit niet het geval te zijn. Er werden toen 'tussen de twaalf en veertien' overnachtende vrachtwagenchauffeurs aangetroffen in de provisorisch gebouwde slaapkamer met meerdere bedden en stapelbedden.

"Er is een ruimte in het bedrijfspand aangetroffen waar het koeriersbedrijf chauffeurs laat overnachten en verblijven tussen de ritten door. De eigenaar van het bedrijf heeft aangegeven de chauffeurs een 'huiselijk' gevoel te willen geven en heeft daarom de verdieping omgevormd tot verblijfplaats voor de chauffeurs', aldus een woordvoerder van de gemeente Utrecht.

Geen vergunning

Er was geen vergunning voor de slaapplek, ook waren er geen brandveiligheidsmaatregelen getroffen en werd er niet bijgehouden wie er sliep. " Kortom: een zeer onveilige situatie!" aldus een toezichthouder op Instagram. Aan het hotel is door de inspecteurs per direct een einde gemaakt.

Omdat overnachtingsplek niet past binnen het huidige bestemmingsplan en het volgens de gemeente in strijd is met het bouwbesluit dat toeziet op onder andere de veiligheid, heeft het college woensdag een last onder dwangsom uitgevaardigd. Als de eigenaar het illegale hotel niet staakt, krijgt hij een boete.