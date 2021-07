De organisatie van het festival Verknipt bij de Strijkviertelplas in De Meern valt niets te verwijten, vindt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. Natuurlijk "baalt ze er enorm van" dat daar in het weekend van 3 en 4 juli liefst duizend besmettingen met het coronavirus werden genoteerd.

In de uitzending van Nieuwsuur van woensdagavond wilde de burgemeester niemand in het bijzonder de schuld geven. Zij sprak van een "inschattingsfout die we met z'n allen hebben gemaakt", dus niet alleen het kabinet maar ook de burgemeesters in de Veiligheidsregio's. Zijzelf is voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht.

Dijksma bezocht zelf ook het festival. Ze maakte er een vrolijke selfie met op de achtergrond een dansende menigte. Zij verklaarde het als heel bijzonder te ervaren hier weer met duizenden mensen bij elkaar te kunnen zijn zonder de 1,5 meter in acht te moeten nemen. Maar achteraf is het dus ook voor Dijksma duidelijk dat het systeem Testen voor Toegang 'behoorlijke hiaten' kende. "In elk geval zat er teveel tijd tussen het moment van testen en de toegang tot het festival."

Op de vraag wat ze ervan heeft geleerd, zei Dijksma: "Dat je helaas toch nog veel voorzichtiger moet zijn dan je zou willen."