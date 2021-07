Op de plek van verschillende oude kantoorpanden in Utrecht worden ruim driehonderd nieuwe woningen gebouwd, zo heeft het Utrechtse college woensdag besloten.

Het gaat om voormalige bedrijfspanden in de Staatsliedenbuurt (62 woningen), Watervogelbuurt (45 woningen) en Transwijk (215 woningen). Met de nieuwbouw wil het college de huidige woningnood het hoofd bieden.

Vooral de bouw van de 215 huurwoningen aan Park Transwijk belooft een groot project te worden. Woningcorporatie Mitros wil het oude kantoorpand 'De Zusters' ombouwen tot woontorens met daaronder een parkeergarage.

Daarnaast komt er een nieuwe brug, waardoor buurtbewoners gemakkelijker van de nieuwe wijk Merwede naar Park Transwijk of Kanaleneiland kunnen fietsen of lopen. De sloop van het oude kantoorpand staat eind volgend jaar gepland. De nieuwe bewoners moeten in 2025 in het complex kunnen wonen.

De bouw van de 62 appartementen ( waarvan 20 sociale huur) in de Staatsliedenbuurt begint naar verwachting in het derde kwartaal van volgend jaar. Dan moeten ook de werkzaamheden rond de 45 nieuwe woningen in de Watervogelbuurt begonnen zijn.