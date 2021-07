Vijf weken was Slot Zeist het decor van de dagelijkse tv-show De Oranjezomer. Projectmanager Meggie van Dijk kijkt heel tevreden terug. "De samenwerking met het Talpa-team was ongelooflijk fijn."

Wat Meggie van Dijk het meeste opviel aan Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp? "Ze zijn enorm op zichzelf. Johan had zijn eigen rookplek waar niemand hem zag zitten en waar hij op een televisie de wedstrijden kon zien. De mannen werden afgeschermd. Daarom hadden ze het bij ons ontzettend naar hun zin."

Tijdens het EK voetbal waren er dagelijks twee uitzendingen van De Oranjezomer. In een grote tent achter Slot Zeist bespraken Genee, Derksen, Van der Gijp en wisselende gasten de wedstrijden en actualiteit. 62 uitzendingen en een televisiecrew van zestig mensen vergden het uiterste van de organisatie. "In meerdere opzichten was het een geweldig evenement", zegt Van Dijk. "De samenwerking met het Talpa-team was ongelooflijk fijn. Het ging heel goed en de kijkcijfers waren prima."

Voor de verjaardag van presentator Wilfred Genee was in het diepste geheim een surprise party georganiseerd. En na aandringen van Genee deed scheidsrechter Bas Nijhuis in de tuin van Slot Zeist een huwelijksaanzoek aan zijn vriendin, die hij voor de gelegenheid met een helikopter liet invliegen. Voor visliefhebber Jan Boskamp regelden Van Dijk en haar team de plaatselijke haringkar. "Iedereen bleek van haring te houden, dus die kar ging helemaal leeg."

Ook over de reacties van het vaste VI-trio hoefde Van Dijk zich geen zorgen te maken. "We zijn er heel goed van afgekomen, want ze voelden zich enorm thuis." De vele uitzendingen leggen Slot Zeist geen windeieren. "Sinds 25 juni stromen de aanvragen voor huwelijken, picknicks en kerstfeesten binnen. Onze salesafdeling wordt platgebeld."