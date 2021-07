De provincie Utrecht wil boeren uit de Utrechtse natuurgebieden weg hebben. Met een nieuwe subsidie probeert het provinciebestuur een verhuizing van de boeren te stimuleren, zodat er in de gebieden nieuwe natuur en meer planten- en diersoorten ontstaan.

De provincie heeft dit jaar in totaal 1 miljoen euro te besteden voor de subsidieregeling. Boeren die in aanmerking komen voor de subsidie, kunnen een bedrag van maximaal 500.000 euro aanvragen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de oppervlakte. Het gaat vooral om gebieden op de Utrechtse Heuvelrug.

"Een gezonde, rendabele en toekomstbestendige Utrechtse agrarische sector is onmisbaar. Gelijktijdig staan we voor de opgave om meer natuur te realiseren", motiveert gedeputeerde Hanke Bruins Slot de subsidie. "De nieuwe vrijwillige verplaatsregeling geeft onze boeren perspectief op een stabiele toekomst en maakt de versterking van natuur mogelijk in de provincie."

Het provinciebestuur dient binnenkort een voorstel bij Provinciale Staten in om de subsidie ook na 2021 te kunnen verlenen.