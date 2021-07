Utrecht is de op één na duurste provincie in Nederland om een woning te huren. Een huurhuis kost hier per vierkante meter 16,69 euro. In veel plekken in het land daalden de huurprijzen de afgelopen maanden juist, maar in Utrecht bleven de prijzen gelijk.

Woningplatform Pararius registreerde de afgelopen vier kwartalen op rij een procentuele prijsdaling van de huurprijzen in Nederland. Maar die vlieger gaat niet op voor de stad en provincie Utrecht. Daar bleven de huurprijzen gelijk.

In de provincie nam de huurprijs zelfs met 4,3 procent toe. Daarmee schaart Utrecht zich samen met Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Flevoland in het rijtje provincies waar de prijs juist toenam in plaats van afnam. Na Noord-Holland is Utrecht de duurste provincie om te huren. Een huurhuis in Utrecht kost 3,50 euro per vierkante meter minder dan in Noord-Holland, namelijk 16,69 euro.

Utrecht is de enige stad van de vijf grootste steden waar de huurprijs niet daalde. In Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam namen de huurprijzen het afgelopen kwartaal tussen de 6,8 en de 0,9 procent af. Voor een woning in de vrije sector betaalt een huurder in de stad Utrecht 17,81 euro per vierkante meter. In Rotterdam ligt de prijs op 15,58 euro per vierkante meter, in Den Haag 16,06 euro en in Amsterdam 21,53 euro.

Jasper de Groot, directeur van Pararius: "Middelgrote steden die zich net buiten de Randstad bevinden zijn in trek. De huurprijzen zijn hier lager maar de verbinding met grote steden als Amsterdam en Utrecht is goed. Huurders die niet bereid zijn om een hoge huurprijs in de Randstad te betalen, willen wel uitwijken naar omliggende steden. Door de toenemende vraag naar huurwoningen in steden als Amersfoort en Almere nemen de huurprijzen van woningen in de vrije sector hier nog toe."