Openbare basisschool Tuindorp is noodgedwongen gesloten. Vlak voor het begin van de zomervakantie ziet de school geen andere optie, nu het coronavirus om zich heen grijpt.

Het besluit is dinsdagavond laat genomen, bevestigt Marloes Roos van de school. Zowel op de basisschool, als op de buitenschoolse opvang en in de wijk waart het coronavirus rond. "Vandaar in overleg met de GGD, de schoolstichting en de medezeggenschapsraad dit besluit", zegt Roos.



Eerder was al besloten de afscheidnemende leerlingen van groep 8 thuis in quarantaine te laten, na een serie besmettingen onder leerlingen tijdens het schoolkamp van vorige week.