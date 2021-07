De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma botste dinsdagavond hard met de gemeenteraad. Niet de burgemeester, maar de raad is de baas in de stad, las een aantal fracties haar de les. "Dat is mij bekend."

Steen des aanstoots was het besluit van het college van burgemeester en wethouders eerder op de dag om drie stadsparken voor drie weken 's avonds laat en 's nachts te sluiten om rond te hangen. Een meerderheid van de raad steunt de maatregel om de voortdurende overlast van jongeren en studenten tegen te gaan.

Maar de manier waarop burgemeester en wethouders het besluit naar buiten hebben gebracht, stoorde meerdere partijen hevig. "Het is al gecommuniceerd en dan mogen wij er nog een plasje over doen", zei fractievoorzitter Heleen de Boer van GroenLinks geërgerd. "Dit is niet de manier waarop wij samen willen werken."

D66'er Maarten Koning had erop gerekend dat de burgemeester eerst een informatiebrief zou sturen. Zijn partij is niet overtuigd van de noodzaak om het Griftpark, Wilhelminapark en park Lepelenburg te sluiten. "Het college had ook met een besluit kunnen wachten tot na het debat. Wij zijn hier niet blij mee."

Koning vroeg zich waarom de afgelopen weken niet meer beboet is voor wildplassen, openbare dronkenschap, geluidsoverlast of het niet houden aan de coronaregels. "Als er op een avond drie of vier boetes zijn uitgeschreven in de parken, dan is daar niet de best op gedaan."

Burgemeester Dijksma zei dat de gemeenteraad nog de mogelijkheid heeft om het besluit aan te passen. "Als de raad zegt: 'ho, stop, dat kan niet zo', dan is dat een politiek feit. U heeft het laatste woord, dat is mij bekend." Partijen die het besluit willen aanpassen of terugdraaien kunnen dat donderdag in een vergadering van de voltallige gemeenteraad voor elkaar proberen te krijgen.